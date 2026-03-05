invieremo caccia in qatar e elicotteri a cipro la sfida di starmer

Keir Starmer annuncia che il Regno Unito invierà quattro caccia Typhoon in Qatar e elicotteri Wildcat a Cipro. La decisione riguarda l'invio di mezzi militari nel quadro delle operazioni in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Le forze britanniche rafforzeranno così la presenza militare in queste aree. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Starmer vola in Cina dopo Marcron e Carney. Ora gli alleati Nato guardano a Pechino e non più agli Usa Keir Starmer annuncia che il Regno Unito invierà altri quattro caccia Typhoon in Qatar e che gli elicotteri Wildcat, che possono abbattere droni, arriveranno a Cipro. Il premier britannico ha confermato di aver permesso agli Usa l'utilizzo di basi britanniche "per condurre operazioni difensive". Per quanto riguarda l'invio dei caccia in Qatar, ha detto che fa parte della risposta del governo alle richieste di "ulteriori aiuti" da parte degli alleati nel Golfo Persico. E che il loro dispiegamento è teso a "rafforzare le nostre operazioni difensive in Qatar e intorno alla regione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

