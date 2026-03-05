Un giovane di 18 anni è stato investito da un’auto mentre camminava lungo il ciglio della strada a Somma Lombardo nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo. L’incidente è avvenuto lungo una via frequentata e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. Un ragazzo di 18 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, a. Movimentato arresto nella serata di martedì 3 marzo a Monza, dove gli agenti della Squadra. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Investito da un’auto sul ciglio della strada, morto a 18 anni a Somma Lombardo

Leggi anche: 18enne investito sul ciglio della strada da un’auto nel Varesotto: muore durante il trasporto in ospedale

Approfondimenti e contenuti su Somma Lombardo.

Temi più discussi: È morto il giovane di origini turche investito da un’auto a Somma Lombardo; Incidente a Somma Lombardo, morto un ragazzo di 19 anni: è stato investito da un'auto guidata da un 21enne; Incidente a Somma Lombardo, 18enne investito e ucciso da un’auto guidata da un 21enne; Tragedia a Somma Lombardo: morto 18enne.

Incidente a Somma Lombardo, 18enne investito e ucciso da un’auto guidata da un 21enneE’ stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e ha riportato numerosi traumi. Alla guida del veicolo un ragazzo di 21 anni ... ilgiorno.it

Investito da un’auto sul ciglio della strada, morto a 18 anni a Somma LombardoUn ragazzo di 18 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo, a Somma Lombardo, investito da un'auto mentre camminava a bordo strada. La vittima è ... ilnotiziario.net

Tragedia a Somma Lombardo: 18enne muore dopo essere stato investito da un’auto in via Maddalena - facebook.com facebook