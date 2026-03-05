Intitolato un tratto di sterrato a Pogacar | lo sloveno reagisce così

Un tratto di sterrato a Pogacar è stato recentemente intitolato a Colle Pinzuto, uno dei punti più noti della Strade Bianche. Sabato, lo sloveno parteciperà alla gara per la sua quarta volta. La decisione di dedicare quella porzione di strada a Pogacar è stata annunciata ufficialmente. La corsa si svolge in Italia, con i ciclisti che affrontano terreni sterrati e impegnativi.

Il tratto di sterrato di Colle Pinzuto, uno dei più iconici della Strade Bianche, è stato intitolato a Tadej Pogacar, che sabato tenterà di conquistare per la quarta volta questa gara. Il campione sloveno ha svelato il cippo con il suo nome, reagendo così.