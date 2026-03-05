Intesa Sanpaolo inaugurata l’Ala Formula del Collegio Einaudi a Torino grazie al sostegno della banca

È stata inaugurata l’Ala Formula nella sezione Valentino della Fondazione Collegio Einaudi a Torino, con il supporto di Intesa Sanpaolo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’istituzione e della banca, che hanno presenziato all’apertura del nuovo spazio. L’evento segna l’apertura ufficiale dell’ambiente destinato a ospitare attività e iniziative legate alla fondazione.

È stata inaugurata la nuova Ala Formula nella sezione Valentino della Fondazione Collegio Universitario Einaudi, grazie al progetto Spazio al merito sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula in collaborazione con Cesvi, che ha permesso di creare 12 nuovi posti letto per studentesse e studenti universitari meritevoli, dai 18 ai 25 anni, allievi degli Atenei torinesi, studenti internazionali e allievi di Scuole d’eccellenza convenzionate con il Collegio Einaudi. Il progetto, selezionato da Intesa Sanpaolo nell’ambito della divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese, è stato sostenuto attraverso una raccolta fondi su For Funding, la piattaforma di crowdfunding della banca dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per persone in difficoltà. 🔗 Leggi su Lettera43.it

