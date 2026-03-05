Francesco Sole presenta il suo nuovo romanzo, ‘I giorni in cui ho imparato ad amare’, in cui narra di come diventare la persona giusta. L’autore, noto conduttore televisivo e content creator, ha pubblicato in dieci anni dodici libri, vendendo quasi 400 mila copie e vincendo il Premio Cimitile. Durante l’intervista, afferma che oggi le persone raramente si guardano negli occhi.

‘I giorni in cui ho imparato ad amare’ è il nuovo romanzo di Francesco Sole. Lo scrittore, conduttore TV e content creator, nella sua carriera ha pubblicato in dieci anni ben 12 libri, con quasi 400 mila copie vendute e la vittoria del Premio Cimitile. Lei ha studiato filosofia. Cosa l’ha spinta anni fa ad aprire un canale social e a scrivere libri? Qual è la sua filosofia di vita? “La cosa che mi ha spinto a scrivere libri e raccontarmi sui social è stata sicuramente la voglia di far emozionare le persone. Questo è il motivo centrale che ancora oggi mi fa prendere la penna in mano e scrivere una nuova storia. La mia filosofia di vita è: ‘non c’è niente che un buon libro e un buon bicchiere di vino non possano risolvere'”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Intervista a Francesco Sole sul nuovo romanzo ‘I giorni in cui ho imparato ad amare’: “È una storia su come diventare la persona giusta. Ormai non guardiamo più negli occhi”

Leggi anche: Francesco Sole, l’intervista allo scrittore e imprenditore: “Amare è una scelta, non un colpo di scena”

Leggi anche: Dal Salento alla Brianza (e ritorno): “Al Nord ho imparato ad amare il cibo, oggi ho un ristorante di successo”

Una selezione di notizie su Francesco Sole.

Discussioni sull' argomento Francesco Sole, l’intervista allo scrittore e imprenditore: Amare è una scelta, non un colpo di scena; I giorni in cui ho imparato ad amare, di Francesco Sole; Miles Davis: 100 Anni dalla Nascita, il libro di Francesco Cataldo Verrina. Intervista all'autore; Fratello Sole Sorella Luna, a teatro il messaggio potente di Francesco.

Francesco Sole, l’intervista allo scrittore e imprenditore: Amare è una scelta, non un colpo di scenaTra frequenze del cuore, social, seduzione e paura del tradimento, l’autore riflette su amore, successo e identità ... virgilio.it

LA STORIA D AMORE CHE TI CAMBIERA LA VITA....FRANCESCO SOLE... - facebook.com facebook