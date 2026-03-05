Intervista a Francesco Sole sul nuovo romanzo ‘I giorni in cui ho imparato ad amare’ | È una storia su come diventare la persona giusta Ormai non guardiamo più negli occhi
Francesco Sole presenta il suo nuovo romanzo, ‘I giorni in cui ho imparato ad amare’, in cui narra di come diventare la persona giusta. L’autore, noto conduttore televisivo e content creator, ha pubblicato in dieci anni dodici libri, vendendo quasi 400 mila copie e vincendo il Premio Cimitile. Durante l’intervista, afferma che oggi le persone raramente si guardano negli occhi.
‘I giorni in cui ho imparato ad amare’ è il nuovo romanzo di Francesco Sole. Lo scrittore, conduttore TV e content creator, nella sua carriera ha pubblicato in dieci anni ben 12 libri, con quasi 400 mila copie vendute e la vittoria del Premio Cimitile. Lei ha studiato filosofia. Cosa l’ha spinta anni fa ad aprire un canale social e a scrivere libri? Qual è la sua filosofia di vita? “La cosa che mi ha spinto a scrivere libri e raccontarmi sui social è stata sicuramente la voglia di far emozionare le persone. Questo è il motivo centrale che ancora oggi mi fa prendere la penna in mano e scrivere una nuova storia. La mia filosofia di vita è: ‘non c’è niente che un buon libro e un buon bicchiere di vino non possano risolvere'”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Leggi anche: Francesco Sole, l’intervista allo scrittore e imprenditore: “Amare è una scelta, non un colpo di scena”
Leggi anche: Dal Salento alla Brianza (e ritorno): “Al Nord ho imparato ad amare il cibo, oggi ho un ristorante di successo”
Una selezione di notizie su Francesco Sole.
Discussioni sull' argomento Francesco Sole, l’intervista allo scrittore e imprenditore: Amare è una scelta, non un colpo di scena; I giorni in cui ho imparato ad amare, di Francesco Sole; Miles Davis: 100 Anni dalla Nascita, il libro di Francesco Cataldo Verrina. Intervista all'autore; Fratello Sole Sorella Luna, a teatro il messaggio potente di Francesco.
Francesco Sole, l’intervista allo scrittore e imprenditore: Amare è una scelta, non un colpo di scenaTra frequenze del cuore, social, seduzione e paura del tradimento, l’autore riflette su amore, successo e identità ... virgilio.it
LA STORIA D AMORE CHE TI CAMBIERA LA VITA....FRANCESCO SOLE... - facebook.com facebook