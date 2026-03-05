Intervento riuscito per Lorenzo Ambrosin della Scaligera Verona

Lorenzo Ambrosin, giocatore della Scaligera Verona, è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico per una frattura spiroide. L’operazione è andata a buon fine e il calciatore si trova attualmente sotto osservazione. La squadra non ha ancora comunicato tempi di recupero o eventuali complicazioni successive all’intervento.

Un atleta di Tezenis Verona, Lorenzo Ambrosin, è stato sottoposto nella giornata di ieri a un intervento chirurgico mirato a trattare una frattura spiroide del quinto metacarpo sinistro. L’operazione, eseguita con successo, ha previsto la riduzione della frattura e l’inserimento di una placca in titanio, scelta per garantire stabilità e ripresa funzionale. L’iter rientra in un percorso di gestione volto a un ritorno sicuro all’attività sportiva, con controlli programmati e una riabilitazione che seguirà nei mesi successivi. L’esito dell’intervento ha previsto la riduzione della frattura spiroide del quinto metacarpo sinistro e l’inserimento di una placca in titanio, garantendo la stabilità necessaria per la consolidazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Intervento riuscito per Lorenzo Ambrosin della Scaligera Verona Infortunio per Lorenzo Ambrosin: stop forzato per il giocatore del Tezenis VeronaUna comunicazione ufficiale aggiorna sulle condizioni di Lorenzo Ambrosin dopo un infortunio durante l’allenamento. Leggi anche: Di Lorenzo infortunato si è operato a un piede, intervento riuscito