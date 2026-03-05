Internet in Iran è di nuovo inaccessibile tranne agli addetti alla disinformazione

Da quasi una settimana, gli iraniani si trovano di nuovo senza accesso a Internet, a distanza di circa un mese dall’ultima interruzione. La rete nel paese risulta inaccessibile per la maggior parte degli utenti, mentre solo alcuni addetti alla disinformazione continuano a mantenere la connessione. La situazione riguarda tutto il territorio nazionale e coinvolge cittadini, aziende e istituzioni pubbliche.

Pechino sta mollando l'Iran? Il sostegno al programma missilistico e due ipotesi a confronto Da ormai quasi una settimana e a distanza di soltanto un mese dall’ultima volta, gli iraniani sono di nuovo tagliati fuori dalla connessione internet del paese. Il blackout di internet ordinato dal regime iraniano subito dopo l’inizio degli attacchi americani e israeliani di sabato scorso, ieri ha superato le 120 ore, e secondo NetBlocks si starebbe delineando in Iran un ambiente “sempre più orwelliano, con le compagnie telefoniche che minacciano di intraprendere azioni legali con gli utenti che tentano di connettersi alla rete Internet globale”, ha scritto nel suo ultimo aggiornamento su X l’organizzazione che monitora la connettività a internet. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Iran nel blackout di internet quasi totale da oltre 120 ore mentre la crisi in Medio Oriente si intensificaBlackout quasi totale di internet in Iran: la connettività scende all’1% mentre la crisi regionale si intensifica dopo gli attacchi di Israele e Stati Uniti. tag24.it

