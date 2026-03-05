Gli hacker hanno sviluppato una nuova applicazione basata sull'intelligenza artificiale progettata per attaccare siti e dispositivi. Questa soluzione permette di diffondere malware in modo più efficace, sfruttando le potenzialità dell’IA per bypassare le difese tradizionali. Gli esperti segnalano che questa tecnica rappresenta un passo avanti nell’evoluzione delle strategie dei pirati informatici.

Gli hacker stanno passando ad un livello successivo nell’istallazione dei malware, anche grazie a un utilizzo differente dell’Ia. In base all’ultimo Threat Insights Report di HP Inc, sul periodo ottobre-dicembre 2025, gli attacchi cibernetici sostenuti dall’intelligenza artificiale stanno sormontando senza troppi problemi le normali difese aziendali, sebbene abbiano un’essenza schematica e abbasso sforzo. In generale, adesso i cybercriminali mirano a preferire la rapidità e il risparmio economico, usando l’Ia per creare e automatizzare campagne che, pur non essendo di alta qualità, sono parecchio efficaci nel colpire gli endpoint (ossia gli obiettivi). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Intelligenza artificiale, spunta l’applicazione malvagia per attaccare siti e dispositivi: l’ultimo trucco dei pirati informatici

Bixby riavvio con controlli dei dispositivi e intelligenza artificiale arriva su one ui 8.5Questo testo analizza la rinnovata versione di Bixby annunciata da Samsung, integrata in One UI 8.

Leggi anche: La nuova frontiera dell’intelligenza artificiale: come Q.AI sta rivoluzionando il futuro dei dispositivi smart

Tutto quello che riguarda Intelligenza artificiale.

Temi più discussi: Saremo AI: a Sanremo il concorso fra cantanti generati dall'intelligenza artificiale; Telco e AI: quali sono opportunità e rischi; I video dei Ray-Ban Meta (anche quelli intimi) sono stati visionati da annotatori umani in Kenya; Sovranità, AI e satelliti: a Barcellona va in scena il futuro delle telco.

Intelligenza artificiale e scuola: il 64% degli adolescenti usa abitualmente i chatbot per lo studio e la ricerca di informazioni. I datiIl 64% degli adolescenti statunitensi interroga regolarmente l'intelligenza artificiale per alleggerire lo studio e svolgere i compiti. Mentre l'entusiasmo dilaga, serpeggiano timori su scorrettezze s ... orizzontescuola.it

Ai Overview: 3 modi per bloccare l'intelligenza artificiale dai risultati di GoogleLa nuova funzione di Big G occupa spazio e rallenta la navigazione, ma esistono delle semplici accortezze per far sparire i riassunti automatici ... today.it

Statua rubata 49 anni fa ritrovata grazie all'intelligenza artificiale. Sparita nel '77 in provincia di Padova è stata recuperata in Lombardia. - facebook.com facebook

Noi, arresi alla macchina. L’intelligenza artificiale è una gabbia perfetta x.com