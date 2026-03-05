Insieme Emma Marrone e Rkomi l’annuncio e fan impazziti | Così ci sorprendi

Emma Marrone e Rkomi hanno annunciato una collaborazione musicale, suscitando entusiasmo tra i loro fan. Emma, cantante italiana con oltre quindici anni di carriera, si unisce al rapper Rkomi in un progetto che ha già catturato l’attenzione del pubblico. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, con i follower che aspettano di scoprire cosa hanno preparato insieme.

Emma Marrone è da oltre quindici anni una delle voci più riconoscibili e amate della musica italiana. Dal trionfo ad Amici fino alla vittoria al Festival di Sanremo, la cantante salentina ha costruito una carriera fatta di successi discografici, tour affollati e collaborazioni importanti. Nel tempo ha saputo rinnovarsi più volte, mantenendo però intatta quella cifra stilistica che l’ha resa popolare: un mix di intensità emotiva, energia rock e grande sincerità interpretativa. Negli ultimi anni l’artista ha continuato a sperimentare nuove strade musicali, affiancando al suo repertorio pop contaminazioni sempre più moderne. Collaborazioni, nuovi progetti e un rapporto diretto con il pubblico hanno consolidato la sua posizione tra le protagoniste assolute del panorama musicale nazionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Emma Marrone annuncia il nuovo singolo Vacci piano feat Rkomi

Prodotto da Juli con Katoo, composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro @MarroneEmma Vacci Piano (con i nostri sentimenti ) x.com