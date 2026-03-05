Insideusa-L’America che cambia | dal Texas all’Iran iuna potenza in transizione

Benvenuti a questa edizione di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più importanti dagli Stati Uniti. In questa puntata si parla di come il Texas stia attraversando un periodo di trasformazione, mentre l’Iran e altri paesi influenzano le dinamiche globali. La situazione attuale riflette un quadro in continuo mutamento, con eventi e sviluppi che coinvolgono diverse aree del mondo.

benvenuti a una nuova puntata di InsideUsa, la newsletter settimanale di InsideOver dedicata alle notizie più rilevanti dagli Stati Uniti. Io sono Francesca Salvatore e, come ogni giovedì, vi giungerà una mail con tutto ciò che vi serve per comprendere come si è mossa Washington negli ultimi sette giorni. Questa settimana, solo per gli abbonati, un articolo che racconta l’ascesa elettorale texana di James Talarico, vincitore delle primarie dem per il Senato texano. Abbonatevi a InsideUsa e continuate a sostenere InsideOver. Noi ci risentiamo giovedì prossimo, sempre qui. Potete trovarmi su Linkedin e Instagram come Francesca Salvatore o scrivermi all’indirizzo ki************@*****il. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Insideusa-L’America che cambia: dal Texas all’Iran, iuna potenza in transizione Dalla flotta ai missili, l'Armata dell'America in campo contro l'Iran: potenza di fuoco devastanteL’imponente Armata di Donald Trump in rotta verso il Medio Oriente, in gran parte già schierata nell’area, ha una potenza di fuoco devastante, e... Leggi anche: Dal "nemico interno" alla potenza di fuoco: le 5 lezioni che la Cina ha appreso dalla guerra in Iran Una raccolta di contenuti su Insideusa L'America che cambia dal.... Cinquant’anni di Niaf: l’America che cambia, l’Italia che restaC’è un modo tutto americano di celebrare la memoria: trasformarla in futuro. Sabato sera, a Washington, la National Italian American Foundation ha festeggiato i suoi cinquant’anni con un gala che non ... huffingtonpost.it L'America che ormai non capiamo piùTrovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Sul Milwaukee Riverwalk c’è una statua di Arthur Fonzarelli, detto Fonzie, giubbetto di ... corriere.it