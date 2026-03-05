InsideRussia – Russia se la donna va anche in miniera

A partire dal 2027, le donne russe avranno il permesso di lavorare in miniera e di guidare escavatori, secondo una nuova normativa. La decisione riguarda le lavoratrici del settore minerario e delle attività di estrazione, che potranno così partecipare a queste mansioni finora riservate agli uomini. La misura è stata approvata dalle autorità competenti e entrerà in vigore tra circa tre anni.

Pensate che fortuna: dal 2027 le donne russe potranno guidare gli escavatori o scendere in miniera. Lo ha annunciato il ministero del Lavoro, anticipando qualche possibile esito della revisione della lista delle "professioni non femminili", ovvero la lista che era stata elaborata in epoca sovietica come un sistema per proteggere la salute (in particolare la salute riproduttiva) delle donne, esentandole (o escludendole, dipende dai punti di vista), dai lavori più pesanti. La lista, che le femministe russe hanno a lungo considerato una vera "lista nera", comprendeva appunto 456 professioni e mestieri considerati solo maschili. Dall'U la lista era poi passata, quasi tale e quale, nelle legislazioni dei quindici nuovi Paesi indipendenti, Federazione russa compresa.