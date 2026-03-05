Insegnare musica sui social | il metodo di Maestro Elia per portare la storia su YouTube
Un insegnante di musica utilizza il suo canale YouTube per condividere le sue lezioni e la storia della musica. Attraverso video online, combina metodi di insegnamento tradizionali con strumenti digitali, offrendo contenuti accessibili a un pubblico più ampio. La sua iniziativa mira a rendere più semplice l’apprendimento musicale e a far conoscere meglio le origini e gli aspetti della musica.
Il docente Elia Bertolazzi unisce ricerca accademica e innovazione digitale. Con il canale YouTube "Mastro Elia" spiega la storia musicale ai ragazzi L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
