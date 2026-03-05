Innovazione Sgr e Università fanno squadra

A Rimini, un nuovo accordo di cinque anni unisce il Gruppo Sgr e il Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università di Bologna. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra il mondo aziendale e quello accademico, consolidando il ruolo della città come centro di innovazione. La firma del contratto segna un passo importante per lo sviluppo locale nel settore della ricerca e della formazione.

Rimini rafforza il proprio ruolo di polo di innovazione tra impresa e università grazie al nuovo accordo quinquennale siglato tra il Gruppo Sgr e il Dipartimento di Scienze Statistiche “Paolo Fortunati” dell’Università di Bologna. Una collaborazione che mette al centro il territorio riminese e punta a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e sistema produttivo locale. L’intesa, della durata di cinque anni, nasce dall’incontro tra due realtà profondamente radicate nella città: da una parte Sgr, uno dei principali operatori energetici del territorio, con oltre settant’anni di storia a Rimini; dall’altra il corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali attivo nel campus riminese dell’Alma Mater. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

