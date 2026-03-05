Innalzare al massimo livello di protezione la difesa aerea | Crosetto dopo quanto accaduto a Cipro e in Turchia Il ministro

Il ministro della Difesa ha annunciato di aver ordinato di rafforzare al massimo livello la protezione della difesa aerea, in risposta agli eventi recenti avvenuti in Turchia e a Cipro. La decisione è stata presa dopo le ultime notizie provenienti da quei paesi e viene attuata in collaborazione con la Nato e gli alleati. La misura riguarda l’intera area di interesse e mira a garantire una maggiore sicurezza.

Così Guido Crosetto, ministro della Difesa: "Visto quanto accaduto in Turchia e Cipro, ho dato mandato di innalzare al massimo livello di protezione la difesa aerea, in coordinamento con Nato e alleati. Possiamo aspettarci di tutto. Se gli Stati Uniti ci chiederanno supporto torneremo in Parlamento." (tratto da Rai Radiouno)