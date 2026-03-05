Iniziative a sostegno del no al referendum costituzionale | gli appuntamenti del fine settimana

Nel fine settimana si svolgono a Carovigno e Ostuni diversi incontri e dibattiti incentrati sul referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. Le iniziative coinvolgono cittadini e gruppi locali che discutono delle implicazioni della consultazione popolare. Sono previsti incontri pubblici e assemblee per approfondire le posizioni sul voto. Le attività si svolgono in diverse location delle due città.

CAROVIGNOOSTUNI - Proseguono gli incontri e i dibattiti sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Nei prossimi giorni sono in programma due iniziative a sostegno del "no". Sabato 7 marzo appuntamento a Carovigno in occasione dell'evento "Una birra per il no", alle ore 17,30, presso il Picci Bar di Corso Vittorio Emanuele II. Relatori Luca Dell'Atti, ricercatore in diritto costituzionale, e i magistrati Carlotta D'Alessandro e Amato Carbone. Il giorno successivo, 8 marzo, l'Anpi – Sezione "Maggiore Antonio Ayroldi" di Ostuni promuove, insieme al Comitato cittadino di Ostuni per il no, un incontro pubblico di approfondimento dedicato alle ragioni del no alla cosiddetta "Riforma Nordio".