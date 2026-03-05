Iniziata la rimozione degli odiosi distanziatori | Adesso si metta in sicurezza la banchina

I lavori di rimozione dei distanziatori sono iniziati ieri sulla banchina del porto interno di Brindisi. Le operazioni coinvolgono le attrezzature e il personale incaricato di smantellare gli elementi installati lungo la banchina. La rimozione è stata annunciata come un passo per mettere in sicurezza l’area portuale. Nessuna ulteriore informazione sui tempi o sui dettagli tecnici è stata comunicata.

Il consigliere Nicola Didonna (Forza Italia): "Dopo tante pressioni e un ordine del giorno, qualcosa si muove, ma resta il problema della banchina non utilizzabile" BRINDISI – Sono iniziati ieri i lavori di rimozione dei tanto contestati distanziatori, dalla banchina del porto interno di Brindisi. Le strutture rendevano estremamente complicato (se non impossibile) l'ormeggio delle imbarcazioni da diporto. A denunciarne la dannosità, in considerazione anche delle regate internazionali Brindisi – Corfù e Brindisi – Valona, in programma in estate, è stato, a più riprese, il consigliere comunale Nicola Didonna, capogruppo di Forza Italia. "Prendiamo atto piacevolmente - afferma Didonna - che i distanziatori li stanno rimuovendo.