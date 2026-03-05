Inizia Pari parole con un confronto su emozioni rispetto e libertà

Domani sera alle 20.30 presso l’istituto Rota di Calolziocorte si terrà il primo appuntamento di “Pari Parole”, un ciclo di incontri dedicato a discutere di emozioni, rispetto e libertà nelle relazioni. L’evento coinvolge studenti di vari istituti e si concentrerà sui temi dell’identità e della violenza di genere, offrendo uno spazio di confronto diretto tra i partecipanti.

In cosa consiste l'interessante iniziativa al via alle superiori Rota di Calolziocorte e che interesserà una rete di scuole del territorio Prenderà il via domani, giovedì 6 marzo alle ore 20.30, presso l’istituto supeiore Rota di Calolziocorte il primo appuntamento di “Pari Parole”, il ciclo di incontri dedicato ai temi delle relazioni, dell’identità e della violenza di genere che vede protagonisti gli studenti di diversi istituti del territorio. L’amore ha tante forme, dinamiche differenti e ad ogni sguardo viene vissuto con gioia, dolore, passione e rinnovate energie. Ma è anche in nome dell’amore che, talvolta, si possono generare atteggiamenti possessivi, violenti o irrispettosi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Gualdo a confronto su legalità e libertà d’informazioneGUALDO TADINO – Ha coinvolto l’interesse di tante persone l’incontro col giornalista Sigfrido Ranucci, organizzato dal Comune in collaborazione con... Dacia Maraini, al teatro Goldoni un confronto intenso su origini, paura, libertàFirenze, 17 febbraio 2026 – Un confronto intenso su origini, paura, libertà e costruzione dell’identità ha preceduto, al teatro Goldoni, la messa in... How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive Approfondimenti e contenuti su Inizia Pari parole con un confronto su.... Discussioni sull' argomento Inizia Pari parole con un confronto su emozioni, rispetto e libertà; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; I volti delle donne scandianesi affissi nella città. È Manifesta: inizia il mese dedicato alle donne. Buongiorno e buon giovedì! Oggi la giornata inizia con queste brioche al limone sofficissime! Ricetta qui https://blog.giallozafferano.it/lydiaincucina/ricetta-brioche-al-limone-morbidissime-la-ricetta-perfetta-per-la-colazione/ - facebook.com facebook Indian Wells inizia bene per Aryna Sabalenka La bielorussa, numero uno del ranking WTA, ha ricevuto la fatidica domanda dal compagno Georgios Frangulis, imprenditore Brasiliano, in uno dei templi più iconici del tennis mondiale #tennis #Sabalenk x.com