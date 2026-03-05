Ingegnere ucciso come un boss a Napoli | condannati mandanti e killer

Un ingegnere è stato ucciso a Napoli con un colpo di pistola alla nuca. I mandanti e i killer sono stati condannati, anche se l’accusa di finalità e metodo mafiosi è stata esclusa dal giudice. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla brutalità dell’omicidio e sugli sviluppi del processo penale. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini e sentenze legate a episodi di violenza.

Ucciso come un boss, con un colpo di pistola alla nuca. Nonostante ciò, l'aggravante della finalità e del metodo mafiosi è stata esclusa. Il processo di primo grado chiamato a fare luce sull'omicidio dell'ingegnere Salvatore Coppola si è concluso oggi pomeriggio con la condanna del mandante, l'imprenditore Gennaro Petrucci a 27 anni di carcere. L'esecutore materiale del delitto, Mario De Simone, ha invece rimediato 27 anni e 6 mesi di reclusione. Per quest'ultimo il pm Raimondi questa mattina aveva chiesto la pena dell' ergastolo. Accolta invece la richiesta di condanna avanzata nei confronti di Petrucci. Il verdetto è stato emesso dai giudici della terza sezione della Corte di assise di Napoli.