ingegnere ucciso a napoli condannati killer e mandante

Due persone sono state condannate per l’omicidio di un ingegnere avvenuto a Napoli. L’esecutore ha ricevuto una pena di 27 anni e sei mesi, mentre il mandante è stato condannato a una pena inferiore. La sentenza ha chiuso un procedimento giudiziario iniziato con l’arresto dei sospettati. La vicenda ha coinvolto le autorità che hanno portato a termine il processo.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è concluso con due condanne, 27 anni e sei mesi per l’esecutore materiale, Mario De Simone, 66 anni, e 27 anni per il mandante, l’imprenditore 75enne Gennaro Petrucci, il processo dinanzi la Corte di Assise di Napoli (terza sezione) sull’omicidio dell’ingegnere Salvatore Coppola, assassinato a sera del 12 marzo 2024 in corso Protopisani nel quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli. Nel corso del dibattimento De Simone e Petrucci, rispettivamente difesi dagli avvocati Melania Costantino e Maria Di Cesare, hanno reso confessione, ammettendo ciascuno il proprio ruolo in questa vicenda: la decisione di uccidere l’ingegnere Coppola sarebbe scaturita soprattutto da rancori datati e riaccesisi a causa della vendita all’asta di una villa a Portici in cui vivevano Petrucci e la moglie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

