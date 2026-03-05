Infortunio Scott McTominay arrivano segnali poco incoraggianti sulle sue condizioni fisiche

Scott McTominay è fermo da diverse settimane a causa di un problema fisico che gli impedisce di allenarsi regolarmente. Le ultime notizie indicano che le sue condizioni non migliorano e i segnali non sono incoraggianti. La sua assenza prolungata sta influendo sulla sua disponibilità per la squadra. Nessun aggiornamento ufficiale sui tempi di recupero viene comunicato in questo momento.

Arrivano notizie poco incoraggianti sulle condizioni di Scott McTominay, fermo ormai da diverse settimane a causa di un problema fisico che continua a impedirgli di tornare ad allenarsi con continuità. Il centrocampista del Napoli, infatti, non è ancora riuscito a rientrare in gruppo a Castel Volturno e la sua situazione resta attentamente monitorata dallo staff medico azzurro. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il problema al tendine che inizialmente sembrava gestibile si sarebbe aggravato nelle ultime settimane. “Il dolore al tendine che sembrava sopportabile è divenuto qualcosa che proprio non riesce a gestire”, si legge sul quotidiano, lasciando intendere che il recupero stia richiedendo tempi più lunghi del previsto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Infortunio Soulé: la verità sulle sue condizioni fisiche e i tempi di recuperoLa situazione di Matias Soulé richiama l’attenzione su una problematica diffusa nel calcio professionistico: la pubalgia può manifestarsi con... Leggi anche: Lukaku: Rientro Posticipato e Aggiornamenti sulle Sue Condizioni Fisiche Contenuti utili per approfondire Infortunio Scott McTominay. Temi più discussi: DAI CAMPI – De Bruyne, Bremer, Yildiz, McTominay, Anguissa, Baschirotto, Diao, Baturina e le novità su Gabbia; Repubblica - Come sta McTominay? Ecco cosa filtra sul ritorno in campo; Infortunio McTominay, individuata la zona del fastidio: c'è un diktat sul recupero; Napoli, caso McTominay: l’ennesima assenza con il Verona fa scattare l’allarme. Infortunio McTominay, salta Napoli Torino: cosa filtra sulle condizioniIl Corriere del Mezzogiorno scrive dell'infortunio di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, la cui presenza non è prevista nemmeno in occasione ... iamnaples.it Infortunio Scott McTominay, la comunicazione ad Antonio ConteL’infortunio al gluteo continua a frenare Scott McTominay, che non riesce ancora a smaltire del tutto il problema fisico accusato nelle ultime settimane. dailynews24.it Il calciatore del Napoli, Scott McTominay, questa mattina ha chiamato Antonio Conte in disparte per parlare di quello che gli sta succedendo in queste settimane. La comunicazione del centrocampista partenopeo, che non riesce a recuperare dall'infortunio, - facebook.com facebook Le parole di Scott #McTominay rilasciate al @CorSport sul rinnovo, sul suo infortunio e non solo... #SscNapoli x.com