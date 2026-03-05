influenza in italia 15 16 milioni di casi e 8 10mila decessi

In Italia, la stagione influenzale 2025-2026 ha registrato tra i 15 e i 16 milioni di casi di sindromi simil-influenzali e circa 8-10 mila decessi. Il bilancio comprende anche un numero elevato di ricoveri ospedalieri e un aumento dei contagi rispetto alle stagioni precedenti. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione per valutare eventuali misure future.

AGI - La stagione influenzale 2025-2026 in Italia si avvia alla conclusione con un bilancio significativo: circa 15-16 milioni di casi di sindromi simil-influenzali, oltre 7.000-10.000 ricoveri ospedalieri per complicanze respiratorie, circa 700-800 casi gravi ricoverati in terapia intensiva e una mortalità associata all'influenza e alle sue complicanze stimata tra 8.000 e 10.000 decessi, soprattutto tra anziani e persone con patologie croniche: lo riferisce in una nota, Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano La Statale, che traccia un primo bilancio della stagione influenzale che si sta concludendo con l'arrivo della primavera. 🔗 Leggi su Agi.it

