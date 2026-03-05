Infinix note 60 ultra primo telefono a supportare le chiamate satellitari in diversi paesi

Infinix ha annunciato al MWC 2026 il lancio del Note 60 Ultra, il primo telefono a supportare le chiamate satellitari in diversi paesi. Il dispositivo fa parte della serie Note 60 ed è stato sviluppato in collaborazione con Pininfarina, che ha contribuito a un design con retro continuo e superficie liscia. Il modello si distingue per l’aspetto elegante e le caratteristiche tecniche avanzate.

Infinix ha presentato al MWC 2026 il modello Note 60 Ultra, evoluzione della serie Note 60. Realizzato in collaborazione con Pininfarina, comunica un design pulito con retro contínuo e una superficie liscia al tatto, impreziosita da elementi che puntano all'eleganza tecnica. Tra le caratteristiche emergenti figurano una batteria di grande capacità, una ricca schermata visiva e un comparto fotografico avanzato, oltre a nuove funzionalità di comunicazione satellitare. Il dispositivo propone anche un sistema di raffreddamento e una dotazione hardware di grande livello, pensata per offrire prestazioni costanti in ambienti intensi. il retro è realizzato con una lastra unica di Gorilla Glass Victus che copre completamente la zona delle fotocamere, eliminando l'aspetto tipico delle bump.