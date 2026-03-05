Indian Wells parte col botto | Shapovalov sorprende Tsitsipas Berrettini soffre e passa

Al torneo di Indian Wells, la prima giornata ha visto il sorprendente successo di Shapovalov su Tsitsipas, mentre Berrettini ha superato un avversario difficile nonostante le difficoltà. La competizione inaugura la parte americana del calendario ATP e dà il via al Sunshine Double con il torneo di Miami. La prima fase del Masters 1000 ha già mostrato alcune sorprese e tensioni tra i favoriti.

Il Masters 1000 di Indian Wells inaugura la parte “americana” del calendario ATP e apre il Sunshine Double con Miami. Nei primi giorni la sabbia californiana tende a livellare i valori: ne escono spesso parte lunghe, scarti minimi e qualche nome inatteso capace di prendersi la scena. Il tabellone ha cominciato a muoversi dalla metà bassa, e già dal day 1 si è capito che qui non esistono turni di riscaldamento. Ogni turno può cambiare la geografia del tabellone. Il match più atteso sorde a Denis Shapovalov, che piega Stefanos Tsitsipas in tre set (6-2, 3-6, 6-4) alternando accelerazioni improvvise e tenuta nei momenti chiave dopo il rientro del greco. 🔗 Leggi su Sportface.it

ATP Indian Wells 2026: Shapovalov batte Tsitsipas, avanza Monfils. Destini opposti per Berrettini e BellucciParte dal basso, nel senso che inizia dalla metà bassa del tabellone, il primo Masters 1000 della stagione maschile, quello di Indian Wells.

Indian Wells, i sorteggi di tutti gli italiani: sfortunati Musetti e BerrettiniGli italiani sono pronti a farsi valere a Indian Wells: cosa è successo ai sorteggi e perché a Musetti e Berettini non è andata così bene Indian...

Contenuti e approfondimenti su Indian Wells.

Temi più discussi: Quote Sinner vincente Indian Wells 2026: riparte la sfida ad Alcaraz; Sorteggio ATP Indian Wells 2026: Sinner tra tante insidie, tutto facile per Alcaraz; Il torneo di Indian Wells studia dagli Slam; Tabellone Indian Wells 2026: Sinner nel lato con Musetti, Zverev e Shelton.

Atp Indian Wells, il programma di oggi: partite e orariSi alza il sipario sul Masters 1000 di Indian Wells, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Subito due italiani in campo: Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Tra le altre sfide di ... sport.sky.it

Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv le partite di Sinner e degli azzurriMercoledì 3 marzo prende il via l'Atp Indian Wells 2026, torneo Masters 1000 in scena dal 4 al 15 marzo nella Contea di Riverside, in California. Jannik ... lapresse.it

Emyli in Paris No Emyli con Jas a Indian Wells Jasmine Paolini con Lily JCollins jasmine_paolini ig - facebook.com facebook

Gli italiani in campo oggi al primo turno di Indian Wells: Berrettini vs. Mannarino secondo match dopo le 22 italiane (circa mezzanotte) Bellucci vs. Diallo secondo match dopo le 20 italiane (circa le 22) x.com