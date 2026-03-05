Le occhiaie sono un problema comune che interessa molte persone e si manifestano in diverse forme. Esistono quattro tipi principali e per ciascuno ci sono strategie alimentari specifiche. Si consiglia di ridurre sale e zucchero nella dieta, mentre si può favorire il consumo di agrumi, frutti di bosco, cacao amaro e pesce azzurro. La zona peri-orbitale è la parte del volto più sottile e sensibile.

“Le occhiaie non sono tutte uguali”: Sara Farnetti e le strategie per contrastarle con la dieta. Centellinare sale e zucchero, ma via libera ad agrumi, frutti di bosco, cacao amaro e pesce azzurro. “La zona peri-orbitale è la pelle più sottile del corpo umano. Misura meno di mezzo millimetro e quasi non possiede ghiandole sebacee né un vero cuscinetto protettivo. Qui la pelle è trasparente, delicata come carta velina. Proprio per questo funziona come una lente: ciò che accade sotto, nel microcircolo, nei tessuti, nel metabolismo, diventa immediatamente visibile”. Parola di Sara Farnetti, specialista in Medicina interna ed esperta in nutrizione funzionale, che analizza con LaSalute di LaPresse le diverse cause delle occhiaie e le strategie più efficaci per contrastarle, a partire dal menù giusto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incubo occhiaie: i 4 tipi e le strategie a per combatterle a tavola

