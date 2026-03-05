A Fontanelice riprendono gli incontri sulla salute organizzati da Avis, Ausl e Cri, con l’obiettivo di affrontare temi come la cura del diabete e il soccorso. Questi incontri serali, che hanno riscosso successo negli anni passati, vedono la partecipazione di cittadini interessati a conoscere meglio le tematiche legate alla prevenzione e all’assistenza sanitaria. La serie di appuntamenti si svolge in modo continuativo e coinvolge le associazioni locali.

Sulla scia dei positivi riscontri registrati negli anni passati in termini di partecipazione e interesse della cittadinanza, torna a Fontanelice il ciclo di approfondimenti divulgativi serali dal titolo ‘Parliamone insieme: incontri sulla salute’. Si tratta di un’iniziativa gratuita, aperta a tutta la cittadinanza e patrocinata dal municipio, promossa dalla sezione locale di Avis in collaborazione con Ausl Imola e Croce Rossa Italiana. Programma a tripla mandata quello previsto per questa edizione 2026: tre serate in altrettanti venerdì del mese, tutte con inizio alle 20.30 nella sala archivio ‘G. Mengoni’ di piazza Roma. Si parte il 6 marzo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incontri sulla salute in Vallata . Dalla cura del diabete al soccorso. Avis, Ausl e Cri in prima linea

