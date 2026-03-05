Incidente con la Polizia Locale foggiano condannato accusa gli agenti | Hanno dichiarato il falso

Un uomo di 42 anni di Foggia è stato arrestato dopo un inseguimento con la Polizia Locale che si è concluso con un incidente stradale e il ferimento di tre agenti. Dopo l’incidente, l’uomo ha accusato gli agenti di averlo picchiato e ha sostenuto che avessero dichiarato il falso. Gli agenti sono stati coinvolti nel controllo prima dell’incidente.

L'incidente è avvenuto il 9 dicembre 2025 a Rimini. L'uomo è stato arrestato e ha patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi. Ha sostenuto di essere stato picchiato e ora sostiene che gli agenti della Polizia locale avrebbero dichiarato il falso Un 42enne foggiano arrestato dopo un inseguimento della Polizia Locale terminato con un incidente stradale e con il ferimento di tre agenti, dopo aver accusato il personale Polizia locale di averlo picchiato, incalza e punta il dito contro di loro accusandoli di aver dichiarato il falso quando sostengono "di essere stati speronati sulla fiancata sinistra e che a causa di tale urto la vettura di servizio era andata in testa coda".

Fuga da film con incidente, 41enne foggiano accusa: "Gli agenti della Polizia Locale mi hanno picchiato"L'uomo, arrestato nel Riminese dopo un folle corsa finita con un incidente nel quale sono rimasti feriti tre agenti, ha patteggiato una pena di 1...

Dopo il folle inseguimento denuncia gli agenti della Municipale: "Hanno dichiarato il falso"Il personale della Locale già al centro di un'altra inchiesta per la stessa vicenda accusati di aver picchiato a sangue l'automobilista fuggitivo Si...

