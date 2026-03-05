Incidente all' altezza della rotatoria di Parco Arbostella | ferita una donna

Stasera si è verificato un incidente alla rotatoria di Parco Arbostella a Salerno. Un'ambulanza della Croce Bianca è intervenuta per soccorrere una donna coinvolta nel sinistro. Al momento non sono stati forniti altri dettagli sulla dinamica o sulle condizioni della donna. La zona è stata delimitata mentre le forze dell'ordine sono sul posto.

Brutto incidente, stasera, presso la rotatoria del Parco Arbostella, a Salerno. Immediati i soccorsi: un'ambulanza della Croce Bianca si è recata sul posto per soccorrere una donna coinvolta nel sinistro, di cui non si hanno ancora dettagli. Il personale sanitario ha immobilizzato la paziente con tavola spinale e collare cervicale, prima del trasferimento in ospedale a Cava de' Tirreni, per le cure del caso. Si indaga, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.