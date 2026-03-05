Incidente a Torino Lingotto | scontro tra auto e bus all' incrocio nessun ferito ma disagi per gli utenti

Oggi nel primo pomeriggio a Torino Lingotto si è verificato uno scontro tra un'auto e un bus all'incrocio tra via Pannunzio e via Casorati, davanti alla stazione ferroviaria Lingotto. L'incidente non ha provocato feriti, ma ha causato disagi agli utenti che transitavano nella zona. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia per i rilievi e la gestione del traffico.

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo 2026, all'incrocio tra via Pannunzio e via Casorati a Torino, proprio davanti alla stazione ferroviaria Lingotto. A scontrarsi sono stati un'auto Volkswagen T-Cross e un bus della linea 18 Gtt. Non vi sono stati feriti e tutto si è limitato al disagio per la circolazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito il primo intervento, gli agenti della polizia locale e i tecnici di Gtt. Chiaramente vi sono stati disagi per i passeggeri, che hanno dovuto attendere che passasse un altro mezzo pubblico. L'incrocio è regolato con un segnale di precedenza per i mezzi che arrivano dalla stazione e si presume che quindi non sia stato rispettato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

