Inchiesta sul tribunale fallimentare | Errede a processo assolto Silvestrini

Un ex magistrato della sezione esecuzioni e misure di prevenzione del Tribunale di Lecce è stato rinviato a giudizio. Sono coinvolti anche un avvocato e due commercialisti in un procedimento legale che riguarda questioni legate al tribunale fallimentare. L’inchiesta ha portato a un processo, nel quale l’ex magistrato è stato assolto. La vicenda si concentra sui ruoli di questi professionisti e sulla procedura giudiziaria in corso.

Rinvio a giudizio per l'ex magistrato della sezione esecuzioni e misure di prevenzione del Tribunale di Lecce Pietro Errede, per l'avvocato Alberto Russi e per i commercialisti Massimo Bellantone e Marcello Paglialunga nell'inchiesta su presunti episodi di corruzione in atti giudiziari legati al Tribunale di Lecce. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza Marcello Rotondi al termine dell'udienza preliminare. Per le restanti contestazioni il giudice ha invece pronunciato il non luogo a procedere. Prosciolti invece il commercialista Emanuele Liaci e l'avvocato Antonio Casilli.

