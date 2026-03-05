Incendio in abitazione a Calcinaia | è partito dal garage

Due squadre dei Vigili del fuoco di Pisa sono intervenute intorno alle 14.40 in via Giancarlo Pajetta a Calcinaia per un incendio che ha interessato un'abitazione, partendo dal garage. L'intervento si è reso necessario per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio, senza riferimenti a eventuali feriti o danni ulteriori.

Due squadre dei Vigili del fuoco di Pisa sono intervenute intorno alle ore 14.40 in via Giancarlo Pajetta, nel Comune di Calcinaia, per un incendio presso abitazione. Le fiamme sono state localizzate in un garage e sono state estinte dal personale giunto tempestivamente sul posto. L'area è stata poi messa in sicurezza. Sul posto la Polizia Municipale di Calcinaia e il personale sanitario del 118.

