Inaugurato sulla A30 Caserta-Salerno il nuovo svincolo di Maddaloni di Autostrade per l' Italia – Il video

È stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo svincolo di Maddaloni sulla A30 Caserta-Salerno, situato al km 4+100. L’opera è stata realizzata da Autostrade per l’Italia con il contributo dell’Interporto Sud-Europa e del Comune di Maddaloni. L’apertura permette ora di accedere direttamente alla rete autostradale della zona, facilitando i collegamenti tra le diverse aree interessate.

(Agenzia Vista) Caserta, 04 marzo 2026 È stato inaugurato e aperto al traffico il nuovo svincolo di Maddaloni, al km 4+100, della A30 Caserta-Salerno realizzato da Autostrade per l'Italia con il contributo dell'Interporto Sud-Europa e il Comune di Maddaloni. Un'opera infrastrutturale strategica che si inserisce nel quadro di potenziamento della zona e permetterà di collegare direttamente una delle principali piattaforme logistiche in Europa con l'autostrada A30, andando così a migliorare la viabilità esterna e in particolare la fruibilità della statale 265, liberandola dal transito di mezzi pesanti.

Inaugurato sulla A30 Caserta-Salerno il nuovo svincolo di Maddaloni di Autostrade per l'Italia

Inaugurato sulla A30 Caserta-Salerno il nuovo svincolo di Maddaloni di Autostrade per l'Italia

Autostrade per l'Italia: inaugurato su A30 Caserta-Salerno nuovo svincolo Maddaloni
Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, il Vicepresidente e Assessore ai Trasporti, Mobilità e Mare della Regione Campania, Mario Casillo, il Presiden ...

