In Valtellina a rugby si gioca e si vince anche sott' acqua

Grande risultato per il Valtellina Sub ai Campionati Italiani 2026 di rugby subacqueo, andati in scena a Jesi, succeduti all'edizione disputata a Milano nel 2025. La squadra valtellinese conquista uno storico terzo posto, riconfermandosi - dopo il podio già ottenuto lo scorso anno - tra le realtà più solide e in crescita del panorama nazionale. L'edizione 2026 ha visto la partecipazione di sette squadre, due in più rispetto agli anni passati, confermando la crescita e la vitalità di un movimento che, pur restando ancora di nicchia in Italia, continua a svilupparsi con determinazione. La predominanza delle grandi città è stata evidente: due formazioni di Milano, due di Firenze, una squadra di Jesi e ben due squadre del Valtellina Sub.