In un batter d’occhio recensione | l’umanità attraverso i millenni nel nuovo film di Andrew Stanton

Il nuovo film di Andrew Stanton, intitolato In un batter d’occhio, racconta la storia dell’umanità attraverso i secoli. La pellicola propone un viaggio nel tempo che mette in scena eventi e personaggi di diverse epoche, evidenziando la complessità delle relazioni umane e la fragilità delle connessioni tra le persone. La narrazione si concentra su un’epopea temporale ricca di dettagli e immagini evocative.

La nostra recensione di In un batter d'occhio, diretto da Andrew Stanton: un'ambiziosa epopea temporale sospesa tra connessione e fragilità. In streaming su Disney+ dal 27 febbraio 2026. Disponibile sulla piattaforma Disney+, In un batter d'occhio, l'ultima fatica di Andrew Stanton si presenta come un trittico narrativo che sfida i millenni per interrogarsi sulla persistenza dell'essenza umana: basandosi su una sceneggiatura di Colby Day, il film intreccia tre epoche distanti – il passato remoto, il presente universitario e un futuro interstellare – cercando di rintracciare un filo conduttore nel bisogno primordiale di legame sociale.