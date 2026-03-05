In San Martino Dalla California coro e organisti

Domenica prossima a San Martino inizia la rassegna “Musica in Cattedrale” con un concerto che vede coinvolti un coro e organisti provenienti dalla California. La manifestazione ospiterà diversi artisti internazionali, tra cori, orchestre ed ensemble, e si svolgerà nella cattedrale locale. L’evento si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla musica classica e sacra.

Domenica prossima avrà inizio la rassegna concertistica denominata “Musica in Cattedrale”, che ospita cori, orchestre, ensemble ed organisti di livello internazionale. Tutti i concerti si svolgeranno alle 21, scelta che l’anno scorso ha determinato una grande affluenza di pubblico e soprattutto una maggiore presenza degli appassionati di Lucca e del suo territorio. Il primo appuntamento per l’8 marzo, III Domenica di Quaresima, ma anche festa della donna, è con un eccellenza proveniente dalla California: il California Baptist University Choir con Direttore del Coro Dr. Joshua Gloden e Direttore d’Orchestra: Dr. Gene Moon. Verrà eseguito un programma di musica sacra con riferimenti all’attuale tempo liturgico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In San Martino. Dalla California coro e organisti Concerto di Natale alla chiesa di San Donato con il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della MaddalenaDomenica 21 dicembre, alle ore 16, il Coro Cre Artis e il Coro Popolare della Maddalena tornano sul palco per il loro secondo Concerto di Natale, che... California, strade allagate dalla pioggia: le macchine bloccate nell’acquaUn video trasmesso dall’emittente televisiva KRCR di Redding, in California, ha mostrato strade allagate dopo le forti piogge di questo fine... Una selezione di notizie su San Martino. Temi più discussi: San Martino, Calamai nomina la sua vice; Incontri e trekking alla scoperta di San Martino al Cimino: tutti gli eventi; San Martino Junior trionfa alla XXVII Winter League Ragazzi; Dhaulagiri 1976-2026: il Primiero celebra i 50 anni dell'impresa storica delle Aquile di San Martino. In San Martino. Dalla California coro e organistiDomenica prossima avrà inizio la rassegna concertistica denominata Musica in Cattedrale, che ospita cori, orchestre, ensemble ed organisti di livello internazionale. Tutti i concerti si svolgeranno ... lanazione.it Meteo: Estate di San Martino in arrivo dalla prossima settimana, ecco quanto dureràContrariamente all'immaginario collettivo, che associa l'arrivo di Novembre a precipitazioni intense e a un marcato abbassamento delle temperature, la settimana in arrivo si preannuncia sorprendente. ilmeteo.it Cattedrale di San Martino. Lucca Marco Dell'Oriente - facebook.com facebook