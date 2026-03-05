In coma! Andrea Stramezzi gravissimo | cosa è successo al medico no vax

Il dottor Andrea Stramezzi, un odontoiatra di 67 anni, si trova in condizioni critiche al Policlinico di Milano. È stato ricoverato dopo un episodio che ha richiesto immediato intervento medico. La sua situazione è considerata gravissima e le sue condizioni sono monitorate con attenzione dai medici dell’ospedale. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra colleghi e familiari.

Sono ore di forte apprensione per il dottor Andrea Stramezzi, medico odontoiatra di 67 anni, ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Milano. Il professionista si trova attualmente in coma e intubato nel reparto di terapia intensiva, mentre i medici stanno cercando di chiarire le cause del malore che lo ha colpito improvvisamente nella sua abitazione. A rendere pubblica la situazione è stato il figlio Pietro Stramezzi, che nelle ultime ore ha diffuso diversi aggiornamenti sui social, spiegando che al momento non esiste ancora una diagnosi chiara sulle condizioni del padre. Le parole del familiare hanno contribuito ad alimentare interrogativi e preoccupazioni, anche perché i sanitari stanno effettuando numerosi esami senza essere ancora riusciti a stabilire con certezza cosa sia accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Andrea Stramezzi, medico famoso per le sue posizioni no vax, è in coma. Il figlio: "Papà è stato trovato in fin di vita"Il dottore, conosciuto anche dal pubblico televisivo negli anni del coronavirus, è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico di Milano.

Andrea Stramezzi è diventato famoso per le sue posizioni contro i vaccini Covid

ci sono voci inesatte sul dottor #Andrea #Stramezzi , ispiratore dei gruppi No Green Pass; su X, il figlio parla di ricovero misterioso e improvviso; situazione grave @PStramezzi #andreastramezzi #pietro #Milano #Salute #Quaresima #4marzo2026 #5marzo #3 x.com

Ho appreso poco fa dall’amico Massimo Mazzucco una notizia che mi ha profondamente colpito. Il dottor Andrea Stramezzi è ricoverato al Policlinico di Milano, in terapia intensiva, in stato di coma dopo essere stato trovato in fin di vita nella sua abitazione nell - facebook.com facebook