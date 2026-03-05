In Cina è iniziato l' appuntamento politico più importante di sempre

In Cina, ogni marzo, i leader si riuniscono nella Grande Sala del Popolo di Pechino per discutere gli obiettivi macroeconomici dell’anno. È l’appuntamento politico più importante del paese, un momento in cui vengono delineate le strategie di sviluppo e le priorità dell’economia nazionale. La riunione attira l’attenzione di tutto il mondo, dato il ruolo centrale della Cina nell’economia globale.

Il governo di Pechino punta a trasformare i suoi 1,4 miliardi di cittadini in consumatori attivi, per favorire una "crescita di alta qualità", puntando su settori avanzati come l'intelligenza artificiale Ogni mese di marzo, i leader cinesi si riuniscono nella Grande Sala del Popolo di Pechino per annunciare gli obiettivi macro economici di quell'anno per la seconda economia mondiale. Generalmente, è l'occasione per affermare un trend che è rimasto stabile. Ma il 2026 sarà ricordato come l'anno della prudenza: i tempi della crescita sorprendente della Cina vengono, per il momento, accantonati. Pechino ha fissato per quest'anno un obiettivo di crescita del Pil compreso tra il 4,5 e il 5%. 🔗 Leggi su Today.it

