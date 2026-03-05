In arrivo 30 agenti di Polizia Locale e un nuovo sistema di videosorveglianza per rafforzare la sicurezza a Cervia

Questa mattina nella Prefettura di Ravenna si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto. Durante l’incontro sono stati annunciati l’arrivo di trenta agenti di Polizia Locale a Cervia e l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza. La riunione ha riguardato le strategie di sicurezza in città e l’implementazione di queste misure.

Una novità riguarda l'implementazione tecnologica: via libera al piano definitivo di videosorveglianza relativo al progetto "SicuriCervia – Comparto San Giorgio" Nuovi agenti e u progetto innovativo di videosorveglianza. Si è tenuta questa mattina nella Prefettura di Ravenna una riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Raffaele Ricciardi, incentrata sulla definizione delle strategie di sicurezza integrata per il territorio di Cervia, in vista della prossima stagione. L'incontro è stato espressamente richiesto dal Commissario straordinario del comune di Cervia, Michele Formiglio, per...