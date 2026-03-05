In Argentina uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti | pesava meno di 1 chilo

In Argentina è stato descritto uno dei dinosauri più piccoli mai trovati, con un peso inferiore a un chilo. Il fossile, rinvenuto nel 2014 in Patagonia, appartiene alla specie Alnashetri cerropoliciensis, un teropode appartenente al gruppo degli alvarezsauri, simili agli uccelli. La scoperta è stata pubblicata su Nature e rappresenta una delle più piccole specie di dinosauro conosciute.

Uno dei dinosauri più piccoli mai identificati è al centro di un nuovo studio pubblicato su Nature: il fossile, scoperto nel 2014 in Patagonia, è un esemplare di Alnashetri cerropoliciensis, un dinosauro del gruppo degli alvarezsauri, teropodi simili agli uccelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Scoperto uno dei dinosauri più piccoli di sempre: “Pesa meno di un chilo, il suo ritrovamento riscrive la storia dell’evoluzione”Un team di scienziati ha ricostruito la storia di un gruppo di dinosauri grazie a un fossile proveniente dalla Patagonia Un dinosauro vissuto 90... Mostri, dinosauri e magia della sabbia: il teatro per i più piccoli a Jesi e SenigalliaJesi (Ancona), 5 marzo 2026 - Il fine settimana prossimo si accende di magia per le famiglie delle Marche. Contenuti utili per approfondire In Argentina uno dei dinosauri più.... Temi più discussi: Scoperto Alnashetri, il mini dinosauro che cambia la storia evolutiva dei teropodi; Scoperti in Patagonia i resti di un piccolo dinosauro di meno di 1 kg: perché è un ritrovamento importante; Le notizie di scienza della settimana; Scoperti in Brasile i resti di un rincosauro, uno strano e antichissimo rettile: cosa sappiamo su questi animali. Il fossile di uno dei dinosauri più antichi scoperto in Argentina: è un collo lungo di 230 milioni di anniIn un sito paleontologico a 3.000 metri di quota i ricercatori hanno scoperto il fossile di nuova specie di antichissimo dinosauro sauropodomorfo, un collo lungo risalente al tardo Triassico (230 ... fanpage.it Scoperto uno dei dinosauri più piccoli di sempre: Pesa meno di un chilo, il suo ritrovamento riscrive la storia dell’evoluzioneUn dinosauro di meno di un kg vissuto 90 milioni di anni fa in Patagonia rivela nuovi dettagli sull'evoluzione degli alvarezsauri ... ilfattoquotidiano.it Ci siamoooooooo Al link GP of ARGENTINA 2026 – THE BATTLE BEGINS https://www.mxbars.net/2026/03/04/gp-of-argentina-2026-the-battle-begins/ - facebook.com facebook È un traguardo significativo per la conduttrice argentina, che vive e lavora in Italia da circa vent’anni. L’esame linguistico sarà sostenuto in una scuola milanese x.com