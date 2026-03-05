Impruneta incidente tra un furgone e un' auto

Alle 07:00, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Impruneta, sull'autostrada A1 al km 299 in direzione sud, poco prima di Firenze Sud. L’incidente ha coinvolto un furgone che ha tamponato un mezzo pesante. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o danni.

Sul posto inviata una squadra, un polisoccorso e l'autogru. I vigili del fuoco hanno operato con divaricatore e cesoie per liberare il conducente del furgone rimasto incastrato nell'abitacolo di guida. L'uomo è stato affidato al personale sanitario.Sul posto polizia stradale e personale di autostrade per la gestione della viabilità.Disposto la circolazione sulla sola corsia di sorpasso.

