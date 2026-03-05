Ilva Bombardieri | Sito ormai chiuso Governo confuso su strategia

Il rappresentante dei lavoratori ha affermato che lo stabilimento dell’Ilva è ormai chiuso, sottolineando la necessità di riconoscere questa realtà. Ha aggiunto che l’obiettivo principale è recuperare i lavoratori e il sito produttivo, cercando di ridurre le tensioni nel territorio. La sua dichiarazione evidenzia una posizione netta sulla situazione attuale dello stabilimento.

Home > Economia > "Io purtroppo da tempo dico che l'Ilva è chiusa. Prima prendiamo atto di questo e riusciamo a recuperare intanto i lavoratori e il sito produttivo e a pacificare quel territorio, meglio è". Il segretario della UIL, Pierpaolo Bombardieri a margine delle celebrazioni del 76esimo anniversario del sindacato, a Roma. "Devo dire rimango perplesso perché sapevo di una trattativa con un fondo americano e ho visto che il ministro è andato in India, non riesco a capire la strategia. Il dato oggettivo è che quei lavoratori continuano ad essere in cassa integrazione, aumentano gli incidenti mortali in un sito dove non viene fatta manutenzione e io continuo a dire che Ilva è sostanzialmente chiusa".

