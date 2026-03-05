#iltempodioshø

Nella giornata di giovedì 5 marzo 2026, la prima pagina de Il Tempo presenta una vignetta di Osho. La sera precedente, la portavoce della Casa Bianca ha annunciato che la Spagna ha accettato di collaborare con l'esercito degli Stati Uniti. La notizia ha suscitato attenzione e si inserisce in un quadro di sviluppi internazionali in evoluzione.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 5 marzo 2026. Il colpo di scena arriva nella serata di ieri, quando la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha affermato che «la Spagna ha accettato di collaborare con l'esercito degli Stati Uniti». Una schiarita che però viene subito stroncata da Madrid: «La nostra posizione non cambia», dice il Ministro degli Esteri Albares. Dunque, al di là del piccolo giro in montagne russe nulla è cambiato il giorno dopo lo scontro tra Donald Trump e Pedro Sanchez. Una frizione nata su quello che era stato il rifiuto spagnolo di concedere l'uso delle basi di Rota e Morón per operazioni legate agli attacchi contro l'Iran.