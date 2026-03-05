Ilaria Sula | la madre rivela il sangue e la pulizia frenetica

Oggi nell’aula bunker di Rebibbia, la madre di Mark Antony Samson ha raccontato di aver trovato il corpo di Ilaria Sula, descrivendo anche le operazioni di pulizia che avrebbe effettuato subito dopo. La testimonianza si concentra sui dettagli dell’indagine e sui gesti compiuti in quel momento, senza entrare in analisi o motivazioni. La vicenda resta al centro di un procedimento legale ancora in corso.

La madre di Mark Antony Samson ha testimoniato oggi nell'aula bunker del carcere di Rebibbia, descrivendo la scoperta del corpo di Ilaria Sula. La donna ha raccontato come il figlio abbia confessato l'omicidio e come lei stessa sia stata coinvolta nel tentativo di occultare le prove. L'udienza si è svolta davanti alla Corte d'Assise di Roma, mentre il processo per il femminicidio prosegue con nuove rivelazioni. Il racconto della madre rivela dettagli scioccanti sulla dinamica degli ultimi istanti prima della morte e sulle azioni successive al crimine. La giovane vittima era stata uccisa a coltellate nel mese di marzo scorso all'interno dell'appartamento del ragazzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Mark ammette: ‘Ho ripulito il sangue’Per il femminicidio di Ilaria Sula, la madre di Mark ha patteggiato una pena di due anni per concorso nell’occultamento del cadavere.

Femminicidio Ilaria Sula, il racconto della madre di Samson: “C’era tanto sangue, ho pulito la stanza”(Adnkronos) – A un anno dalla morte di Ilaria Sula, oggi in aula è stata ascoltata la madre dell'ex fidanzato Mark Antony Samson, reo confesso del...

Aggiornamenti e notizie su Ilaria Sula.

Temi più discussi: Femminicidio Ilaria Sula, il racconto della madre di Samson: C'era tanto sangue, ho pulito la stanza; Consegnati alla Sapienza i premi intitolati a Ilaria Sula per le migliori tesi di laurea sulla violenza di genere; Il bimbo caduto dal b&b è fuori pericolo: era precipitato dal balcone per salutare la sorellina; Terni, consegnato il Premio di tesi di laurea intitolato alla memoria di Ilaria Sula. La rettrice della Sapienza: Proporrò al Senato Accademico di rendere il bando nazionale.

Femminicidio Ilaria Sula, il racconto della madre di Mark Samson al processoQuella mattina Mark ha aperto la porta della sua stanza, ho visto che piangeva, era tutto rosso. Tremava, cercai di abbracciarlo e vidi il corpo di Ilaria steso in terra a faccia in giù, si vedevano ... tg24.sky.it

Femminicidio Sula, i genitori di Ilaria: Perché la madre non ha fermato Samson? Magari si poteva salvarePerché quando lei ha sentito Ilaria urlare dalla stanza di Mark non è intervenuta? Perché quando il figlio ha aperto la porta e lei ha visto il corpo di Ilaria non ha chiamato la polizia? Magari era ... corrieredellumbria.it

Ilaria Sula, la madre di Samson: “L’ho aiutato a pulire la stanza”. #lapresse #ilariasula #cronaca Leggi la notizia : https://www.lapresse.it/cronaca/2026/03/05/ilaria-sula-la-madre-di-samson-lho-aiutato-a-pulire-la-stanza/ - facebook.com facebook