Nella sala dell’associazione Aurora Libera Età si svolge un’assemblea molto partecipata, con numerosi cittadini presenti e sedie aggiunte da altre stanze per ospitare tutti. Il Comune annuncia che il progetto per via Piancastelli sarà pronto in primavera, mentre l’atmosfera è di attesa e interesse tra i presenti. La discussione riguarda i lavori di riqualificazione e le prossime fasi dell’intervento.

La sala dell’associazione Aurora Libera Età è gremita; per far accomodare tutti vengono recuperate sedie anche dalle stanze vicine. La presentazione del progetto di riqualificazione di via Piancastelli è un appuntamento atteso da molto, "troppo" tempo, come concordano residenti e amministratori comunali. "Abbiamo raccolto le istanze dei residenti, del quartiere e delle associazioni ambientaliste – ha spiegato l’assessore alla viabilità Giuseppe Petetta – e ora siamo pronti a presentare il progetto. Non è ancora del tutto definitivo: possiamo accogliere eventuali migliorie, ma l’obiettivo è approvarlo entro la primavera, per poi indire la gara e avviare i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il volto nuovo di via Piancastelli. Affollata assemblea con il Comune: "Progetto pronto in primavera"

Piazza Umberto I pronta a cambiare volto: il progetto del ComuneIl Sindaco: «Si tratta dell’avvio di un percorso che i cittadini attendono da tempo e che l’amministrazione comunale vuole portare a termine nel più...

È Nicola Peltz Beckham (di nuovo) il volto della campagna Primavera/Estate 2026Per la stagione primavera/estate 2026, il brand Genny ha deciso di rinnovare il suo dialogo con la femminilità contemporanea.

Tutto quello che riguarda Il volto nuovo di via Piancastelli....

Discussioni sull' argomento Il volto nuovo di via Piancastelli. Affollata assemblea con il Comune: Progetto pronto in primavera; Via Piancastelli cambia volto: pista ciclabile, senso unico e addio a 20 pini pericolosi; Forlì, via Piancastelli, una situazione incresciosa: ecco il piano del Comune.

LA NUOVA PIANCASTELLI - Il progetto incassa la sostanziale soddisfazione dei residenti, anche se restano alcuni dubbi sull'abbattimento degli alberi e la richiesta di istituire la "Zona 30" per frenare la velocità delle auto - facebook.com facebook

Via Piancastelli, i Verdi: progetto sbagliato, più traffico e pericoli x.com