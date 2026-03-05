Il volontario Alberto in Arabia Saudita a prelevare cellule per un trapianto | Un solo volo non potevamo sbagliare

Un volontario si trova in Arabia Saudita per prelevare cellule destinate a un trapianto, affermando che ha preso un solo volo e che non potevano permettersi errori. La situazione nel Medio Oriente è caratterizzata da un caos aereo senza precedenti, con migliaia di voli cancellati e un’incertezza diffusa in tutta la regione.

Firenze, 5 marzo 2026 – Il traffico aereo del Medio Oriente in un caos senza precedenti, migliaia di voli cancellati, incertezza massima ovunque. La situazione peggiore per chi si occupa di logistica, soprattutto se si tratta di logistica dei trapianti. Eppure il Nucleo operativo di protezione civile, l’associazione basata a Firenze e fondata nel 1993 da Massimo Pieraccini, ce l’ha fatta anche stavolta a mantenere un record impressionante: oltre 15mila missioni portate a termine con successo, zero nella casella delle missioni non riuscite. Aspettare o annullare la prenotazione? Vacanze, voli cancellati e rotte chiuse: cosa conviene fare La cabina di regia Merito della preparazione dei volontari, addestrati ad affrontare tutti i problemi che si possono incontrare (scioperi, burocrazia, maltempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il volontario Alberto in Arabia Saudita a prelevare cellule per un trapianto: “Un solo volo, non potevamo sbagliare” Genoa Inter, Natale in vetta prima del volo in Arabia Saudita: sorpasso riuscito e qualche brivido di troppodi Lorenzo VezzaroGenoa Inter, primo posto prima della Supercoppa: la squadra di Chivu supera Napoli e Milan a Marassi, ora vola a Riyadh con... Yemen, italiani bloccati anche nel giorno dell'Epifania: "Domani ci sarà un volo verso l'Arabia Saudita"Nel giorno dell'Epifania circa 80 turisti italiani, sono ancora bloccati nell'isola di Socotra, nello Yemen.