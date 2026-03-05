Il Tottenham subisce il 3-1 dal Crystal Palace e i tifosi lasciano lo stadio prima dell'intervallo

Il Tottenham ha perso 3-1 contro il Crystal Palace, con molti tifosi che hanno abbandonato lo stadio prima della fine del primo tempo. La squadra di Tudor ha mostrato segnali di difficoltà durante la partita, mentre i supporter presenti hanno deciso di lasciare gli spalti in anticipo. La scena rappresenta un momento particolarmente critico per il club in questa fase della stagione.

Il Tottenham subisce il 3-1 dal Crystal Palace e i tifosi lasciano lo stadio prima dell'intervallo. Il momento difficilissimo della squadra di Tudor si può riassumere in una immagine.