Il tormento di Mimmo Lucano | Vittima dei giudici ma voto No per dispetto alla destra

Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, ha dichiarato di sentirsi vittima dei giudici e ha annunciato che voterà No al referendum sulla giustizia come segno di dispetto verso la destra. La sua posizione si inserisce in un clima di polemiche politiche e di tensioni attorno alla riforma, mentre continua a essere al centro di un procedimento giudiziario. La sua scelta ha suscitato reazioni e commenti nel panorama politico.

Il paladino della sinistra in una intervista ammette che non voterà il provvedimento ma contro il governo Meloni. E su mafiosi e massoni smentisce Di Matteo e Gratteri Potrebbe essere titolato “I tormenti di Mimmo Lucano” il nuovo capitolo della tragi-commendia messa in piedi dalla sinistra, in occasione del referendum sulla giustizia. Perché oltre ad aver già spaccato partiti e campi larghi, il voto del 22 e 23 marzo sta svelando ai cittadini italiani chi tra i ‘progressisti’ antepone davvero l’interesse nazionale allo scontro politico e chi invece è disposto a qualsiasi cosa pur di attaccare il governo, anche ad andare contro se stesso. Ed è quello che in una intervista al quotidiano ‘Il Foglio’ ha praticamente dichiarato uno dei paladini della sinistra “accogliona” e radicale: Mimmo Lucano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Mimmo Lucano: "Voterò No ma con tormento. Contro di me giudici corrotti"

Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il "no" al gemellaggio con Gaza: "Non è una minaccia ma una sfida al silenzio"

