Il Termalismo Italiano al Centro della BMT 2026
A Napoli si tiene il Forum “Dalle Terme al Sistema Salute”, un evento di tre giorni dedicato al settore termale italiano. Durante la manifestazione si discutono temi legati all’innovazione nel settore, all’utilizzo delle terme nello sport e al ruolo delle risorse termali nel territorio. La conferenza riunisce rappresentanti di diverse realtà del settore, offrendo un’occasione di confronto e approfondimento.
Napoli ospita il Forum "Dalle Terme al Sistema Salute": tre giorni di dibattito su innovazione, sport e territorio. Dal 12 al 14 marzo 2026, presso la Mostra d'Oltremare di Napoli, si terrà l'atteso appuntamento con il Forum "Il Termalismo Italiano: Dalle Terme al Sistema Salute". L'evento, ospitato all'interno della BMT (Borsa Mediterranea del Turismo) presso il Padiglione 3 (Stand 3038-3041), punta a ridefinire il ruolo delle acque termali come pilastro fondamentale del benessere e della sanità nazionale. L'inaugurazione dei lavori, prevista per il 12 marzo alle ore 12.45 vedrà la partecipazione di un prestigioso...
Napoli: 12 marzo al via Bmt 2026, inaugura ministro Santanchè(Adnkronos) – Giovedì 12 marzo il ministro del Turismo Daniela Santanchè, inaugurerà la 29.
Bmt 2026: 500 espositori e 100 buyer per rivoluzionare il turismoLa Bmt 2026: un crocevia di innovazione e tradizione Il 12 marzo, la Mostra d'Oltremare di Napoli si trasformerà in un palcoscenico internazionale.
