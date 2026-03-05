Il Telegraph riferisce che Sir Lewis Hamilton ha dimostrato una preparazione in storia paragonabile a quella di TikTok e ha guidato la sua Ferrari a velocità che, secondo l'autore, avrebbe aperto un varco temporale, trasportandolo indietro di alcuni secoli, come se avesse evocato Michael J. Fox in Ritorno al Futuro.

“Sir Lewis Hamilton deve aver guidato la sua Ferrari così velocemente che, riecheggiando Michael J. Fox in Ritorno al Futuro, ha aperto un varco temporale e viaggiato indietro di qualche secolo”, scrive Simon Briggs sul Telegraph. Perché un giornalista gli ha chiesto se gli sarebbe piaciuto vedere una gara in Africa, e il pilota della Ferrari “si è lanciato in una bizzarra invettiva anticoloniale”. Ha detto: “Spero davvero che le persone che governano questi diversi paesi si uniscano e si riprendano l’Africa. la riprendano ai francesi, la riprendano agli spagnoli, la riprendano ai portoghesi e agli inglesi”. “Leggendo queste citazioni – scrive Briggs – avrei quasi voluto essere seduto dietro Hamilton in quel momento, per osservare meglio le espressioni dei giornalisti riuniti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Telegraph: “Hamilton ha una preparazione in storia a livelli TikTok, pensi a guidare che è meglio”

