Il ritorno a Roma è un caso politico Trasferta sospesa in Europa League I tifosi rossoblù temono la grande beffa

Il ritorno a Roma di una squadra di calcio è al centro di un caso politico, mentre la trasferta in Europa League è stata sospesa. I tifosi dei rossoblù temono una possibile delusione dopo aver appreso che il giudizio sulla partita è stato rimandato, probabilmente in attesa dell’andata prevista per il 12 marzo allo stadio Dall’Ara. La decisione ha generato preoccupazioni tra i supporter.

"Giudizio sospeso": verosimilmente in attesa della gara d’andata del 12 marzo al Dall’Ara. Con quell’aggettivo, sospeso, che prefigura già l’ombra di un’ingiustizia e che nel dubbio fa correre un brivido lungo la schiena al popolo rossoblù, già intento a prenotare pullman, viaggi in treno e soggiorni in hotel per l’agognato viaggio all’Olimpico. I biglietti per i tifosi rossoblù per il Roma-Bologna del 19 marzo rischiano di diventare, se non un caso politico, di sicuro qualcosa che assomiglia molto a un caso diplomatico. E al lavoro ci sono già le diplomazie di Figc, Uefa, Viminale e dei due club, Bologna e Roma. Tutto nasce dall’ultima... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il ritorno a Roma è un caso politico. Trasferta sospesa» in Europa League. I tifosi rossoblù temono la grande beffaTutto nasce dal divieto dell’Osservatorio Nazionale per la gara d’andata ai residenti della Capitale e provincia. Tanti pullman già prenotati dai bolognesi. Ma da Trigoria invocano pari trattamento: d ... sport.quotidiano.net

La giornata giallorossa - Calafiori e il ritorno alla Roma. Le info per la sfida europea col BolognaIl difensore: Prima o poi vorrei tornare a vestire la maglia giallorossa. Via alla vendita dei biglietti per il ritorno degli ottavi d'Europa League. Ecco tutte le news di giornata ... ilromanista.eu

Europa League, trasferte in dubbio per i tifosi di Roma e Bologna nel derby italiano: sospensiva per la vendita dei tagliandi x.com

