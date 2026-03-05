Il Righi intitola un laboratorio a Vincenzo Garzillo morto nella tragedia di Suviana

Un laboratorio dell’istituto tecnico industriale Augusto Righi di Fuorigotta è stato intitolato a Vincenzo Garzillo, ex studente della scuola e professionista nel settore energetico. Garzillo è deceduto nell’aprile 2024 a causa di un’esplosione avvenuta nella centrale idroelettrica di Bargi, situata sul lago di Suviana. La cerimonia si è svolta presso la scuola per ricordare la sua memoria.

L’istituto tecnico industriale Righi di Fuorigrotta dedica un laboratorio all'ex studente morto nell’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana nell’aprile 2024 Un laboratorio dell’istituto tecnico industriale Augusto Righi di Fuorigrotta è stato intitolato alla memoria di Vincenzo Garzillo, ex studente della scuola e professionista del settore energetico morto nell’aprile 2024 nell’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana. Alla cerimonia hanno partecipato i familiari, rappresentanti delle istituzioni e il personale scolastico. "Ricordare Vincenzo Garzillo all'interno della sua scuola significa restituire alla città l'esempio di un uomo che ha fatto della competenza e della passione il centro della propria vita", ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Tragedia nella famiglia Swayze: morto il fratello di Patrick, aveva 63 anniSean Swayze, fratello minore della star di Hollywood Patrick Swayze, è morto il 15 dicembre 2025 a Los Angeles all’età di 63 anni.

Addio a Giovanni Tamburi, morto nella tragedia di Crans-Montana: “Ora sei il nostro angelo”Bologna, 3 gennaio 2026 – In questi giorni interminabili, di angoscia e dolore, Bologna aveva trattenuto il respiro, sperando in un miracolo.

Contenuti utili per approfondire Vincenzo Garzillo.

Istituto tecnico 'Righi' intitola laboratorio a Garzillo, vittima strage SuvianaL'Istituto tecnico industriale 'Augusto Righi' di Napoli ha intitolato un laboratorio alla memoria di Vincenzo Garzillo, ex alunno ed esperto del settore energetico, tra le vittime nell'aprile 2024 ne ... ansa.it

Il Righi intitola un laboratorio a Vincenzo Garzillo, morto nella tragedia di SuvianaL’istituto tecnico industriale Righi di Fuorigrotta dedica un laboratorio all'ex studente morto nell’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi sul lago di Suviana nell’aprile 2024 ... napolitoday.it